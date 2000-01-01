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Главный редактор Исраэль Ха-Йом уволился с работы 30.04 08:00   MIGnews.com

Главный редактор Исраэль Ха-Йом уволился с работы

Главный редактор одной из ведущих израильских газет Исраэль Ха-Йом Амос Регев уволился с работы.

Регев опубликовал следующее заявление: “Я благодарю Мириам и Шелдона Адельсона и все семью Адельсон за ту возможность, которая была нам предоставлена для совершения революции в израильской прессе. Это было потрясающее и полное вызовов десятилетие. Я благодарю редакционную коллегию, администрацию, печатников и распространителей, я горд тем, что я работал с ними”.

На место Регева будет назначен редактор международного отдела Исраэль Ха-Йом Боаз Бисмут.
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