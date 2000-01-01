Главный редактор Исраэль Ха-Йом уволился с работы

Главный редактор одной из ведущих израильских газет Исраэль Ха-Йом Амос Регев уволился с работы.
Регев опубликовал следующее заявление: “Я благодарю Мириам и Шелдона Адельсона и все семью Адельсон за ту возможность, которая была нам предоставлена для совершения революции в израильской прессе. Это было потрясающее и полное вызовов десятилетие. Я благодарю редакционную коллегию, администрацию, печатников и распространителей, я горд тем, что я работал с ними”.
На место Регева будет назначен редактор международного отдела Исраэль Ха-Йом Боаз Бисмут.