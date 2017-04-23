"Конфронтация между США и КНДР прямо ударит по Израилю"
В интервью порталу walla министр обороны Авигдор Либерман предупредил, что конфронтация между США и Северной Кореей прямо ударит по Израилю.
Министр сказал: “Сумасшедший из Северной Кореи - ближайший союзник Асада и иранцев, здесь мы имеем дело с осью зла - от Северной Кореи через Иран к Асаду и “Хизбалле”, цель этих людей - дестабилизировать весь мир. Любой ядерный кризис затронет весь мир. Нет ядерного кризиса, ограниченного в смысле региона”.
В ответ на это, МИД Северной Кореи в Пхеньяне издал специальное коммюнике. В нем говорится: “Эти заявления - подлый, порочный и вызывающие сожаление вызов Северной Корее. Израиль - единственная на Ближнем Востоке страна, нелегально владеющая ядерными бомбами под патронажем Соединенных Штатов. Израилю стоит дважды подумать о последствиях вовлечения в порочную кампанию против Северной Кореи - с целью обелить преступления собственной оккупации и разрушения мирного процесса на Ближнем Востоке”.
Заявления Либермана породили негативную реакцию в израильских политических кругах.
Высокопоставленный министр заявил в интервью walla: “Болтовня Либермана о Северной Корее угрожает безопасности Израиля, ему следует прекратить разговаривать и сфокусироваться на задаче восстановления безопасности Израиля”. Другой министр сказал: “Нам нет никакого дела до Северной Кореи , так что тут прыгать, нам что, врагов не хватает, он уже покончил с Исмаилом Ханийе, надо, чтобы он прекратил эти бесконечные пикировки”.
Следует отметить, что Либерман, в сути своих заявлений прав - Северная Корея стоит за двумя самыми опасными программами Асада. С начала 60-х годов северокорейские специалисты работали над сирийской программой производства баллистических ракет, а также создания арсенала химического оружия. Корейцы также стояли за строительством ядерного объекта в Дейр эз-Зур. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Война в Сирии – золотое дно для Северной Кореи".
Один из лидеров Сионистского Лагеря, Шели Яхимович написала в твиттере: “Господин премьер-министр, у нас достаточно врагов в нашем регионе, давайте сконцентрируемся на них”. Другой деятель Аводы, депутат Эрель Марголит сообщил: “Правые министры не извлекли урока из того ущерба, который был причинен болтовней об атаках в Сирии, и вот перед нами министр обороны, который действует также безответственно”.
Либермана также атаковал бывший министр обороны Моше Яалон. Яалон , выступая на вечере Шабатарбут в Хайфе сообщил публике: “Я обеспокоен его поведением, У него нет терпения”.