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01.05 07:12   MIGnews.com

Генсек НАТО: возможно расширение миссии в Афганистане

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможном расширении миссии альянса "Решительная поддержка" в Афганистане.

Об этом сообщает Welt am Sonntag.

Он отметил напряженность ситуации в Афганистане, отметив, что решение по данному вопросу может быть принято до начала июня.

Столтенберг также выразил уверенность в том, что у альянса есть потенциал на большее, чем миссии в Афганистане и Ираке, и сообщил о возможном развитии сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом с Иорданией и Тунисом.
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