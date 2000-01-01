01.05 07:12 MIGnews.com

Генсек НАТО: возможно расширение миссии в Афганистане

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможном расширении миссии альянса "Решительная поддержка" в Афганистане.Об этом сообщает Welt am Sonntag.Он отметил напряженность ситуации в Афганистане, отметив, что решение по данному вопросу может быть принято до начала июня.Столтенберг также выразил уверенность в том, что у альянса есть потенциал на большее, чем миссии в Афганистане и Ираке, и сообщил о возможном развитии сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом с Иорданией и Тунисом.