01.05 05:35 MIGnews.com

Нетаниягу выступил на церемонии открытия Дня памяти

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на церемонии открытия Дня памяти в комплексе "Бейт яд ле-Баним":"Облако скорби окутывает сегодня Израиль, то облако, что всегда окутывает семьи погибших: родителей, детей, вдов, жен, братьев и сестер. Наши близкие пали в войнах Израиля, неся службу, или в жестоких терактах.Когда кинжал скорби пронзает сердце, жизнь навсегда меняется, но сегодня мы разделяем ответственность и общую судьбу, связывающую все части нашего народа с семьями, потерявшими близких в войнах и терактах. Это истинный, во многом уникальный, свойственный только Израилю, его независимости, источник стойкости и мощи.Вместе мы склоняем головы в память о двадцати трех тысячах пятистах сорока четырех солдатах, погибших в войнах, а также о тысячах павших от рук террористов. Мы единый народ, и всем понятно: без жертвы наших сыновей и дочерей, мы не только не были бы свободными в своей стране, нас бы здесь просто не было. Благодаря им мы основали государство, благодаря им мы живем.Сегодня утром на горе Герцля был открыт новый национальный Мемориал павших в войнах Израиля. Это величественное сооружение увековечивает имя каждого погибшего. Это символ единства семей, потерявших близких. Я считаю его важным символом, подчеркивающим основные принципы существования нашей страны. Ведь этот клочок земли - все, что у нас есть. Дом и Родина, будущее и надежда. Наши корни проросли на этой земле тысячи лет назад, поколениями мы хранили ей верность, а семь десятилетий назад возродили здесь национальный суверенитет.Государство Израиль – это историческое чудо, его возрождение и его огромные достижения; и особенно эти достижения и это чудо заметны в свете нашей стойкости в непрерывном испытании огнем и кровью. Мы стеной встаем против наших врагов. Мы не проявляем слабость, не выпускаем оружие из рук, потому что знаем: только так мы сможем отразить атаки злопыхателей, отказывающихся принять наше существование, только так мы добьемся мира с теми из наших соседей, кто в нем заинтересован. В течение этой долгой борьбы мы сохраняем человеческий облик. И в то же время у нас есть демократическое, свободное, живое и нравственное общество. Но у этого есть высокая цена, которую вы заплатили, это общая цена для всей нашей нации.Мои братья и сестры, члены семей, потерявших близких в войнах и терактах, вы - столп израильского общества. Вы воспитали образцовых сыновей и дочерей, вы привили им человеческие и национальные ценности, вы – связующее звено между всеми секторами израильского общества: евреями, друзами, христианами, мусульманами, бедуинами, черкесами. Граждане нашей страны глубоко признательны вам.Вместе мы продолжим защищать, сохранять и строить нашу страну. Ведь это и есть реальное наследие павших. Еврейский народ ежедневно отдает им дань уважения, прославляет их.Пусть будут благословлены наши дети. Вечная память".