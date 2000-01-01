01.05 01:12 MIGnews.com

4 из 10 французов не видят достойного кандидата в президенты

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Последний соцопрос, проведенный ко второму туру президентских выборов во Франции, демонстрирует неопределенность избирателей - 42% их них считают, что ни один из кандидатов на пост президента не сможет объединить страну.Так, 47% французов считают, что оба кандидата на президентский пост не являются достаточно честными, а 36% считают, что ни у Марин Ле Пен, ни у Эмманюэля Макрона нет "президентской выправки".Но при том, что почти 54% опрошенных считают Ле Пен очень "беспокойным кандидатом" (про Макрона такое говорят только 25%), 42% из них уверены, что лишь она способна защитить Францию от терроризма (о ее сопернике такое сказали 22% респондентов).Также респонденты считают, что кандидаты не знают их потребностей (44%) и не верят, что им удастся снизить уровень безработицы в стране (45%).Опрос проводился компанией Ifop 26-28 апреля среди 1 тыс. человек в возрасте от 18 лет с помощью онлайн-анкетирования.