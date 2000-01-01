30.04 19:29 MIGnews.com

Эрдоган не исключает новых атак против курдов в Ираке и САР

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Армия Турции может продолжить атаковать курдские военизированные формирования в Ираке и Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Мы будем вынуждены продолжить (наши атаки). Мы не сообщим о дате и времени того, когда мы придем. Но они будут знать, что турецкая армия может прийти", - приводит слова турецкого лидера агентство Associated Press.Он также подчеркнул, что Штаты должны положить конец поддержке курдских военизированных формирований.При этом Эрдоган отметил, что обсудит данный вопрос с президентом США Дональдом Трампом в следующем месяце.