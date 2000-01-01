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YouTube 30.04 17:55   MIGnews.com

ХАМАС встал на защиту Северной Кореи

Правящее в секторе Газа палестинское исламистское движение ХАМАС поблагодарило Северную Корею за поддержку палестинской стороны в конфликте с Израилем, заявив, что Еврейское государство всегда было "лидером зла и терроризма во всем мире".

Данное заявление было сделано в свете недавних нападок Пхеньяна на Израиль после того, как министр обороны Израиля Авигдор Либерман оскорбил северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Ранее интервью порталу walla министр назвал Ким Чен Ына сумасшедшим.

"Сумасшедший из Северной Кореи - ближайший союзник Асада и иранцев, мы имеем дело с осью зла - от Северной Кореи через Иран к Асаду и Хизбалле", - заявил Либерман.

В своем микроблоге Twitter представитель группировки написал:

"ХАМАС высоко оценивает заявление Северной Кореи, в котором КНДР поддержала борьбу палестинцев против израильской оккупации. ХАМАС отвергает оскорбления Израиля. Это еще раз подтверждает, что Израиль является лидером зла терроризма во всем мире".
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