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flickr 30.04 16:52   MIGnews.com

Власти Турции назвали причину блокировки "Википедии"

Власти Турции назвали причину блокировки доступа к интеренет-энциклопедии "Википедия". В Министерстве транспорта и связи пояснили, что крупнейшая в мире энциклопедия очерняет имидж страны на международной арене.

Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что турецкие власти неоднократно призывали руководство "Википедии" отказаться от размещения "ложной и необоснованной информации о неких связях Анкары с террористическими организациями", но ресурс отказался удалять контент.

В связи с этим и было принято решение о блокировке доступа к ресурсу, которая, как заявили в министерстве "вместо вклада в борьбу с террором стала частью кампании по очернению имиджа Турции на международной арене".

В случае удаления ряда материалов блокировка может быть снята, как подчеркнули в Министерстве транспорта и связи.
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