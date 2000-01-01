30.04 16:52 MIGnews.com

Власти Турции назвали причину блокировки "Википедии"

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Власти Турции назвали причину блокировки доступа к интеренет-энциклопедии "Википедия". В Министерстве транспорта и связи пояснили, что крупнейшая в мире энциклопедия очерняет имидж страны на международной арене.Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на ведомство.Отмечается, что турецкие власти неоднократно призывали руководство "Википедии" отказаться от размещения "ложной и необоснованной информации о неких связях Анкары с террористическими организациями", но ресурс отказался удалять контент.В связи с этим и было принято решение о блокировке доступа к ресурсу, которая, как заявили в министерстве "вместо вклада в борьбу с террором стала частью кампании по очернению имиджа Турции на международной арене".В случае удаления ряда материалов блокировка может быть снята, как подчеркнули в Министерстве транспорта и связи.