30.04 16:29 MIGnews.com

Хотовели ждет, когда Трамп объявит о переносе посольства

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Заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовелы выразила свое отношение к предстоящему визиту президента США Дональда Трампа в Израиль в интервью Аруц Шева.Как известно, ожидается, что американский лидер посетит Еврейское государство примерно через три недели, а подготовка к визиту идет полным ходом.Хотовели отметила, что визит Трампа – больший повод для празднования, чем поездки предыдущих американских президентов."В этот раз Трамп приедет к нам впервые, чтобы поприветствовать нашу страну в качестве президента США. В свою очередь это показывает несомненную добрую волю Трампа, и его желание быть истинным другом нашего государства.Мы рады принять благословение Трампа и надеемся услышать хорошие новости о том, что он переносит дипмиссию США из Тель-Авива в Иерусалим", - заявила замминистра иностранных дел.Однако при этом, Хотовели подчеркнула, что слухи о перемещение посольства – всего лишь слухи."Это всего лишь слухи. Но мы очень надеемся, что они окажутся правдивыми. Как я уже говорила, признание Иерусалима столицей Израиля было бы большим подарком для нас. В этом году мы отмечаем 50 лет со времени Шестидневной войны. А это в свою очередь очень особенный год", - резюмировала заместитель министра иностранных дел.