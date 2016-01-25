Зигмар Габриэль: нынешнее правительство - не Израиль
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль не только не пытается смягчить вызванный им дипломатический инцидент, в результате которого его отказался принять премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, но и усиливает анти-израильскую риторику.
Габриэль дал развернутое интервью газете Hamburger Abendblatt. Значительная часть интервью посвящена Израилю, Холокосту и евреям.
Габриэль утверждает, что “ни в одной другой стране я не бывал так часто, как в Израиле”, и что с Израилем его связывают “особые” отношения. Габриэль утверждает, что его старшая дочь два года назад нашла в Яд Вашем сведения о родственниках Габриэля, погибших в Освенциме.
Тем не менее, Габриэль в День памяти Жертв Холокоста и Героев Сопротивления утверждает, что “не любую критику Израиля можно приравнять к антисемитизму”.
Габриэль сообщил: “Нынешнее правительство - не Израиль, несмотря на то, что они себя так хотели бы представлять. стоять плечом к плечу с Израилем не означает, например того, что мы может игнорировать права палестинцев. Наше отношение к израильским поселениям хорошо известно. И мы не одни. В том факте, что я имею дело с критиками израильского правительства не является ни чем-то из ряда вон выходящим, ни чем-то необычным”.
Габриэль также сообщил, что “немецкие социал-демократы, точно также как евреи, стали первыми жертвами Холокоста”. Действия Габриэля явно показывают намерения социал-демократов - набрать побольше голосов среди той части германского населения, которая демонстрирует враждебность в отношении евреев, и с удовольствием воспринимает атаки против Израиля.
Согласно данным доклада, представленным в бундестаг на прошлой неделе, у 40% населения Германии замечены антисемитские предрассудки. Эта пропорция, скорее всего, продолжит увеличиваться, и именно поэтому глава германского МИДа пошел на сознательную провокацию и столкновение с правительством Израиля.
Габриэль и его партийный шеф, претендент на пост канцлера на предстоящих осенью выборах Мартин Шульц играют на традиционных анти-израильских настроениях мусульманского населения - и зарабатывают себе. дополнительные очки. Не все социал-демократы Германии поддерживают подобную политику, но те, кто выступает и против политики бесконтрольной миграции и против нападок на Израиль объявляются отщепенцами. Наилучшим примером является бывший берлинский сенатор Тило Сарацин, предупреждавший об опасностях миграции из мусульманских стран и ее воздействия на политику Германии больше десяти лет назад. Подробнее с идеми Сарацина можно ознакомиться в интервью “Вразнос: Германия сама себя раздавила”,
Габриэль сообщил о том, что он “сожалеет об отмене встрече с премьер-министром, которого я часто видел” и заверил читателей в том, что “отношения между странами не изменятся”, и что “не следует переоценивать этот инцидент”.