30.04 14:30 MIGnews.com

Аятолла Хаменеи раскритиковал президента Рухани

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с критикой президента Исламской республики, усомнившись в том, что подписание ядерной сделки можно считать достижением администрации для снижения международной напряженности в отношении ИРИ."Отдельные политики заявляют, что когда они пришли к власти, нависшая над страной тень войны ушла. Это не так. Это народ отвел эту тень от страны", — цитирует агентство Reuters слова Хаменеи в адрес Хасана Рухани.Впрочем, это можно считать лишь поводом для критики, так как истинная причина выпада в том, что Рухани соперничает в президентской гонке с приближенным к верховному лидеру ИРИ и его соратнику, аятоллой Саидом Ибрагимом Раиси.Первый тур выборов президента Ирана назначен на 19 мая.