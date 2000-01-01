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Аятолла Хаменеи раскритиковал президента Рухани30.04 14:30   MIGnews.com

Аятолла Хаменеи раскритиковал президента Рухани

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с критикой президента Исламской республики, усомнившись в том, что подписание ядерной сделки можно считать достижением администрации для снижения международной напряженности в отношении ИРИ.

"Отдельные политики заявляют, что когда они пришли к власти, нависшая над страной тень войны ушла. Это не так. Это народ отвел эту тень от страны", — цитирует агентство Reuters слова Хаменеи в адрес Хасана Рухани.

Впрочем, это можно считать лишь поводом для критики, так как истинная причина выпада в том, что Рухани соперничает в президентской гонке с приближенным к верховному лидеру ИРИ и его соратнику, аятоллой Саидом Ибрагимом Раиси.

Первый тур выборов президента Ирана назначен на 19 мая.
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