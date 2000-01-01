30.04 13:36 MIGnews.com

Германия использует голосование в UNESCO против Израиля

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильско-германские отношения еще более ухудшатся после принятия анти-израильской резолюции UNESCO .Во вторник, 2 мая, в День Независимости Израиля, UNESCO проведет голосование по резолюции об Иерусалиме.Германия сыграла ключевую роль в создании “европейского консенсуса” о неучастии в голосовании представителей ЕС (вместо голосования против).Проект резолюции, по сравнению с предыдущими значительно смягчен, из него убраны утверждения об отсутствии связи евреев и Храмовой Горы, также как и все упоминания о мечети аль-Акса. Именно Германия является автором смягченного варианта и “компромисса” с арабскими государствами.Несмотря на это, Израиль недоволен резолюцией, поскольку она носит политический характер. Израиль в ней по-прежнему называется “оккупантом”, в ней не признается аннексия Восточного Иерусалима, и в ней осуждается израильское поведение в Газе, Хевроне и Бейт-Лехеме.По сообщению газеты Гаарец, накануне голосования, которое пройдет в ближайший вторник, заместитель генерального директора МИДа Израиля Алон Ушпиц провел очень жесткий разговор с германским послом Клеменсом фон Гетце. Гетце сообщил, что принятие резолюции “поможет Израилю”, поскольку ее текст “значительно смягчен”.Израильские дипломаты подчеркивают, что немцы начали работать над резолюцией еще до того, как разразился скандал, связанный с посещением министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем левацких организаций Бецелем и Шоврим Штика в ходе его официального визита в Израиль.