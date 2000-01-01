30.04 12:53 MIGnews.com

Марин Ле Пен назначит премьером израилененавистника

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Французские правые сообщили о новом политическом альянсе – кандидат в президенты Марин Ле Пен и ее сошедший с дистанции соперник Николя Дюпон-Эньян объявили, что их партии "Национальный фронт" и "Вставай, Франция" создают предвыборную коалицию.Данный союз воплотит в жизнь перемены, которых ждет Франция, заявила Ле Пен на их совместной конференции 29 апреля.Но самое настораживающее для израильтян в этой ситуации – то, что Ле Пен изъявила желание в случае своей победы во втором туре президентских выборов 7 мая назначить Дюпон-Эньяна главой правительства. А за ним в свое время была отмечена жаркая критика Израиля.Так, совсем недавно, в 2014 году, Николя Дюпон-Эньян нападал на израильское правительство за операцию "Нерушимая Скала" и западные государства за то, что они дали "зеленый свет" на ее проведение."После взрывов и огромного ущерба, убийства сотен ни в чем не повинных гражданских лиц – мужчин, женщин и детей – палестино-израильский конфликт вошел в новую фазу – вторжение израильской армии в сектор Газа, а ООН, Запад и Франция молчат", - говорил он.Кроме того, его возмущала "непропорциональное" распределение сил, участвующих в боевых действиях в анклаве."Какую бы ответственность за конфликт ни возлагали на руководителей ХАМАСа, путь, избранный Израилем, только приведет к тупиковой ситуации. Напряженность и ненависть в регионе к Нетаниягу не уменьшится с горами обломков и трупов. Это абсолютно скандально", - говорил в свое время возможно будущий премьер-министр Франции.Тогда же он требовал у экс-президента Франсуа Олланда заставить Израиль соблюдать резолюции ООН – то есть, покинуть "оккупированные" территории и уничтожить все поселения. Дюпон-Эньян настаивал, что только так можно будет избежать нового кровопролития и восстановить прочный мир на Ближнем Востоке.Кроме того, он был ярым сторонником признания французским парламентом Государства Палестины, создание которой называл "единственным способом решить конфликт, который десятилетиями отравлял Ближний Восток и мир" и "логическим шагом, который поддерживают многие израильтяне, несмотря на террористические атаки, ракетную угрозу и взрывы смертников".