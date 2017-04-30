30.04 12:24 MIGnews.com

Не прощу слезы Леи Гольдин: выступление Нетаниягу прервано

ההתפרצות לדבריו של ראש הממשלה נתניהו באמצע נאומו: "אני לא סולח על דמעותיה של לאה גולדין" pic.twitter.com/BZKiT0BXRL — חדשות 10 (@news10) April 30, 2017

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Выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу на торжественной церемонии на горе Герцля, посвященной памяти павших солдат ЦАХАЛа было прервано отцом одного из убитых солдат.На горе Герцль открыт Мемориальный Зал. В нем были зажжены 23 544 свечи в память о солдатах, отдавших свою жизнь за Израиль.В ходе выступления Нетаниягу Шауль Читаят, потерявший своего сына, Омри, в 1996 году, взорвался: “Даже в этот святой день я не могу простить слез Леи Гольдин, ее слезы требуют немедленных извинений”. Шауль говорил о столкновении депутатов Ликуда Давида Битана и Мики Зоара с родителями погибших солдат в ходе слушаний об итогах операции “Нерушимая Скала” в Кнессете 19 апреля.