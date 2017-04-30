Не прощу слезы Леи Гольдин: выступление Нетаниягу прервано

На горе Герцль открыт Мемориальный Зал. В нем были зажжены 23 544 свечи в память о солдатах, отдавших свою жизнь за Израиль.
В ходе выступления Нетаниягу Шауль Читаят, потерявший своего сына, Омри, в 1996 году, взорвался: “Даже в этот святой день я не могу простить слез Леи Гольдин, ее слезы требуют немедленных извинений”. Шауль говорил о столкновении депутатов Ликуда Давида Битана и Мики Зоара с родителями погибших солдат в ходе слушаний об итогах операции “Нерушимая Скала” в Кнессете 19 апреля.