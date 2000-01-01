30.04 11:02 MIGnews.com

"Гражданская война в Израиле неизбежна"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильская газета Гаарец опубликовала “личное мнение” одного из своих авторов Рогеля Альпера.Альпер утверждает: “Накануне 69-й годовщины Независимости, израильское общество разделено на два лагеря, между которыми нет общего знаменателя. Аннексаторы требуют продолжения оккупации, аннексий, предотвращения получения равных прав палестинцами, и усиления еврейского характера государства за счет его демократического характера. Их видение - апартеид, фашизм и Бог. Демократы требуют положить немедленный конец оккупации”.Алпер предупреждает: “Израиль сегодня - игра, в которой может быть только один победитель. Нет необходимости приукрашивать ситуацию Израиль целенаправленно превращается в двух-национальное государство, в котором палестинские резиденты живут под режимом апартеида и оккупации, а евреи, требующие равных прав, клеймятся как предатели , их преследуют и им затыкают рты. Накануне 69-й годовщиной Независимости Израиль - на пути к неизбежной гражданской войне. Когда общество расколото между двумя противоположными идеями наступает момент, когда лояльность к идее лагеря “ястребов” ведет к лояльности страны, логика которой потеряна. Гражданская война между Еврейским Государством и государством всех граждан - айсберг, который разобьет израильское общество. Уже сегодня ясно, что Эльор Азария и Гади Айзенкот не служат в одной армии. Наступит день, и палестинцы восстанут против апартеида. И еврейские демократы восстанут вместе с ними - во имя демократических идей, которые более важны, чем аморальные законы страны, повернувшейся своим задом к демократии. Это - гражданская война и блеклое будущие которые неизбежны потому, что неизбежным будет такое восстание”.