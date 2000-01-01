30.04 10:39 MIGnews.com

Глава МИД ФРГ сделал невежественное заявление о Холокосте

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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль вновь оскандалился – на этот раз, заявив, что его однопартийцы социал-демократы были первыми жертвами Холокоста наряду с евреями.В авторской статье для Frankfurter-Rundschau, в которой он попытался описать свое видение возникшей напряженности в отношениях с Биньямином Нетаниягу, глава германской дипломатии написал, что члены Социал-демократической партии Германии и евреи стали первыми жертвами Холокоста – первые из-за своих политических взглядов, а второй из-за своего происхождения, что было крайне критично встречено, как у него на родине, так и за границей.Руководитель израильского отделения Центра Симона Визенталя доктор Эфраим Зурофф заявил, что каждый человек, осведомленный об окончательном решении еврейского вопроса, должен понимать, что европейские евреи отличаются от остальных жертв нацистов."Заявление Габриэля – отрицательное проявление памяти о Холокосте", - сказал главный "охотник на нацистов".С осуждением некорректности главы МИДа ФРГ выступили и в музее Холокоста Яд ва-Шем, назвав "очень прискорбным, что это излишнее и исторически неверное заявление нашло место в политической буре", имея в виду скандал с отмененной встречей премьер-министра Нетаниягу и Габриэля из-за встречи последнего с "Шоврим Штика".Немецкие историки тоже напали на министра, назвав его слова свидетельством невежества и обвинив его в непонимании значения Холокоста для евреев."Социал-демократы были политическими соперниками (нацистов) и, как и при любой диктатуре, преследовались и заключались в тюрьмы, но никогда не подвергались систематическому отравлению газом. Шесть миллионов евреев, в том числе миллион детей, были убиты. Приравнивание жертв, убитых за то, что они родились евреями, с социал-демократами, которые были политическими соперниками, неприемлемо. Этот симптом отсутствия исторических и социальных знаний должен служить для исключения из кабинета министров", - цитирует Ynet доктора Эльвиру Грузингер.В результате последовавшей шумихи Габриэль был вынужден подкорректировать текст свой заметки, написав "Социал-демократы, как и евреи, стали первыми жертвами нацистов…".В ответ на это в пресс-службе МИДа заверили в том, что министр Габриэль является близким другом Израиля и всегда признавал ответственность своей страны за Холокост и за безопасность Еврейского государства."В этом не может быть никаких сомнений, и министр иностранных дел еще раз повторил об этом во время своего визита в Яд ва-Шем", - гласит коммюнике внешнеполитического ведомства.