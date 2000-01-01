Глава МИД ФРГ сделал невежественное заявление о Холокосте
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль вновь оскандалился – на этот раз, заявив, что его однопартийцы социал-демократы были первыми жертвами Холокоста наряду с евреями.
В авторской статье для Frankfurter-Rundschau, в которой он попытался описать свое видение возникшей напряженности в отношениях с Биньямином Нетаниягу, глава германской дипломатии написал, что члены Социал-демократической партии Германии и евреи стали первыми жертвами Холокоста – первые из-за своих политических взглядов, а второй из-за своего происхождения, что было крайне критично встречено, как у него на родине, так и за границей.
Руководитель израильского отделения Центра Симона Визенталя доктор Эфраим Зурофф заявил, что каждый человек, осведомленный об окончательном решении еврейского вопроса, должен понимать, что европейские евреи отличаются от остальных жертв нацистов.
"Заявление Габриэля – отрицательное проявление памяти о Холокосте", - сказал главный "охотник на нацистов".
С осуждением некорректности главы МИДа ФРГ выступили и в музее Холокоста Яд ва-Шем, назвав "очень прискорбным, что это излишнее и исторически неверное заявление нашло место в политической буре", имея в виду скандал с отмененной встречей премьер-министра Нетаниягу и Габриэля из-за встречи последнего с "Шоврим Штика".
Немецкие историки тоже напали на министра, назвав его слова свидетельством невежества и обвинив его в непонимании значения Холокоста для евреев.
"Социал-демократы были политическими соперниками (нацистов) и, как и при любой диктатуре, преследовались и заключались в тюрьмы, но никогда не подвергались систематическому отравлению газом. Шесть миллионов евреев, в том числе миллион детей, были убиты. Приравнивание жертв, убитых за то, что они родились евреями, с социал-демократами, которые были политическими соперниками, неприемлемо. Этот симптом отсутствия исторических и социальных знаний должен служить для исключения из кабинета министров", - цитирует Ynet доктора Эльвиру Грузингер.
В результате последовавшей шумихи Габриэль был вынужден подкорректировать текст свой заметки, написав "Социал-демократы, как и евреи, стали первыми жертвами нацистов…".
В ответ на это в пресс-службе МИДа заверили в том, что министр Габриэль является близким другом Израиля и всегда признавал ответственность своей страны за Холокост и за безопасность Еврейского государства.
"В этом не может быть никаких сомнений, и министр иностранных дел еще раз повторил об этом во время своего визита в Яд ва-Шем", - гласит коммюнике внешнеполитического ведомства.