Гутерриш рассказал, что спровоцирует начало холодной войны
Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил о возможном начале новой "холодной войны" по причине напряженности в отношениях между американской и российской сторонами.
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке он рассказал, что сейчас мир приближается к той жизненной ситуации, в которой жили люди во время холодной войны.
Заявление Гутерриша прозвучало на фоне высылки более 150 российских дипломатов из США и стран ЕС в ответ на отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Генеральный секретарь ООН сообщил, что отсутствие механизмов ослабления напряженности между Вашингтоном и Москвой вызывает беспокойство, пишет AFP.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс выступает против новой "холодной войны", и не хочет новой гонки вооружений. Он назвал РФ соседом, поэтому нужно улучшать с ней отношения.