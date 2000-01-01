30.03 09:42 MIGnews.com

Гринблатт: ХАМАС поощряет "враждебный марш"

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Советник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Джейсон Гринблатт призвал группировку ХАМАС работать над улучшением жизни жителей Газы вместо того, чтобы подстрекать их к насилию.Таким образом, советник прокомментировал решение ХАМАСа провести крупномасштабный марш, который получил название "Марш возвращения". Лидеры группировки призвали палестинцев массово маршировать к пограничному забору на границе Газы с Израилем.На своей странице в Twitter Гринблатт написал:"ХАМАС поощряет враждебный марш на границе Израиля и Газы. ХАМАС должен сосредоточить внимание на отчаянно необходимых улучшений условий жизни палестинцев в Газе, а не заниматься подстрекательством к насилию против Израиля. Это только увеличивает трудности и подрывает шансы на мир".