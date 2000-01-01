30.03 08:12 MIGnews.com

UNRWA: "право на возвращение" будет достигнуто силой

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Сотни студентов и работников UNRWA (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) устроили акцию протеста против решения США урезать финансирование Агентства.Мероприятие состоялось в среду, 28 марта в административном районе Рафах. Также участники митинга продемонстрировали свою приверженность "праву на возвращение".Представитель профсоюза сотрудников UNRWA в Газе Амир аль-Мишаль в своем выступлении перед демонстрантами заявил, что "собравшиеся здесь люди, пришли выразить свое право на возвращение".Он подчеркнул, что эти "права не можно получить через мольбу, а поэтому добиться их можно силой".Также Амир аль-Мишаль призвал международное сообщество взять на себя юридическую, моральную и гуманитарную ответственность агентства до возвращения беженцев на свою землю, родину и дома.Он высоко оценил решение палестинских арабов участвовать в "мирных" демонстрациях в пятницу, 30 марта и в так называемом "Марше Миллионов".Напомним, 17 января администрация президента Трампа проинформировала Агентство Помощи Палестинским Беженцам (UNRWA) о сокращении помощи на 60 миллионов долларов в год.Кроме того, еще 65 миллионов долларов, которые США теоретически “должны” UNRWA заморожены “до последующего рассмотрения”.