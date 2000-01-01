31.03 06:44 MIGnews.com

Заместитель Лаврова встретился с одним из главарей ХАМАСа

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МИД РФ и ХАМАС считают необходимым продолжать усилия по консолидации палестинских рядов на политической платформе ООП ради реализации "практической реализации законных чаяний палестинского народа на создание собственного независимого государства".Коммюнике такого содержания было опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства после встречи замглавы МИД Михаила Богданова с заместителем главы политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком в Москве 30 марта."В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по проблематике палестино-израильского урегулирования с акцентом на задачу скорейшего достижения межпалестинского примирения. Восстановление подлинного палестинского единства должно также положительно сказаться на социально-экономической и гуманитарной обстановке в секторе Газа ", — говорится в сообщении.