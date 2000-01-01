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В Кремле назвали пострадавших палестинцев `невинными` | Фото: Ави Охайон, GPO30.03 20:01   MIGnews.com

В Кремле назвали пострадавших палестинцев "невинными"

На фоне информации о росте числа погибших в результате эскалации насилия на границе сектора Газа и Израиля, Москва призвала обе стороны конфликта к сдержанности.

"С российской стороны была выражена глубокая обеспокоенность в связи с поступающими сообщениями о росте числа жертв и пострадавших в секторе Газа в результате мер израильской армии по сдерживанию протестных акций палестинцев, начавшихся 30 марта в рамках многодневной кампании — так называемого "Великого марша возвращения", — гласит коммюнике, опубликованное 30 марта на сайте российского МИДа.

Кроме того, Москва призвала палестинскую и израильскую стороны "проявить сдержанность и не допускать действий, от которых могут пострадать невинные люди".

Напомним, что по последней информации, число погибших участников демонстрации на границе сектора Газа достигло 12 человек. Также сообщается, что больше тысячи пострадали.
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