В Кремле назвали пострадавших палестинцев "невинными"
На фоне информации о росте числа погибших в результате эскалации насилия на границе сектора Газа и Израиля, Москва призвала обе стороны конфликта к сдержанности.
"С российской стороны была выражена глубокая обеспокоенность в связи с поступающими сообщениями о росте числа жертв и пострадавших в секторе Газа в результате мер израильской армии по сдерживанию протестных акций палестинцев, начавшихся 30 марта в рамках многодневной кампании — так называемого "Великого марша возвращения", — гласит коммюнике, опубликованное 30 марта на сайте российского МИДа.
Кроме того, Москва призвала палестинскую и израильскую стороны "проявить сдержанность и не допускать действий, от которых могут пострадать невинные люди".
Напомним, что по последней информации, число погибших участников демонстрации на границе сектора Газа достигло 12 человек. Также сообщается, что больше тысячи пострадали.