30.03 19:20 MIGnews.com

Борис Джонсон пожелал евреям Песах самеах

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон поздравил иудеев всего мира с праздником Песах, послав им самые теплые пожелания."Песах – это время собираться вместе, время, когда еврейские общины отмечают освобождение израильского народа от рабства в Древнем Египте. Пришла пора праздновать свободу как основное человеческое право", - гласит его заявление."Песах самеах (счастливого Песаха) всем еврейским семьям как в Великобритании, так и во всем мире. Желаю им счастливого и спокойного праздника", - добавил глава британского МИДа.Напомним, что Песах начинается вечером в пятницу и заканчивается вечером в пятницу в Израиле и вечером в субботу у евреев, отмечающих его в диаспоре.