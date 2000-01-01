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Борис Джонсон пожелал евреям Песах самеах | Фото: Коби Гидеон, GPO30.03 19:20   MIGnews.com

Борис Джонсон пожелал евреям Песах самеах

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон поздравил иудеев всего мира с праздником Песах, послав им самые теплые пожелания.

"Песах – это время собираться вместе, время, когда еврейские общины отмечают освобождение израильского народа от рабства в Древнем Египте. Пришла пора праздновать свободу как основное человеческое право", - гласит его заявление.

"Песах самеах (счастливого Песаха) всем еврейским семьям как в Великобритании, так и во всем мире. Желаю им счастливого и спокойного праздника", - добавил глава британского МИДа.

Напомним, что Песах начинается вечером в пятницу и заканчивается вечером в пятницу в Израиле и вечером в субботу у евреев, отмечающих его в диаспоре.
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