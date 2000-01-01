"Мерец" призывает ЦАХАЛ не стрелять

Недавно избранная председательницей ультралевой партии "Мерец" депутат Тамар Зандберг осуждает использование Армией обороны Израиля боевых патронов для разгона палестинских демонстрантов во время столкновений с израильскими солдатами на границе с Газой.
"Мы с беспокойством наблюдаем за событиями в Газе и призываем к немедленному прекращению огня. Палестинцы имеют право на демонстрации", - говорится в заявлении Зандберг.
"Армия имеет право использовать меры по борьбе с беспорядками для предотвращения инфильтрации и повреждения забора, но она не должна использовать боевые патроны против невооруженных демонстрантов и убивать невинных гражданских", - добавила политик.
Напомним, что по данным министерства здравоохранения Газы количество палестинцев, погибших в результате противозаконных действий на границе сектора Газа с Израилем в ходе так называемого "марша миллионов", достигло 8 человек.
Кроме того, состоянием на 17.00 около 1100 протестующих пострадали в результате применения израильскими солдатами слезоточивого газа и резиновых пуль после эскалации насилия на границе. Также сообщается о случаях наличия у пострадавших огнестрельных ранений.