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`Мерец` призывает ЦАХАЛ не стрелять 30.03 18:32   MIGnews.com

"Мерец" призывает ЦАХАЛ не стрелять

Недавно избранная председательницей ультралевой партии "Мерец" депутат Тамар Зандберг осуждает использование Армией обороны Израиля боевых патронов для разгона палестинских демонстрантов во время столкновений с израильскими солдатами на границе с Газой.

"Мы с беспокойством наблюдаем за событиями в Газе и призываем к немедленному прекращению огня. Палестинцы имеют право на демонстрации", - говорится в заявлении Зандберг.

"Армия имеет право использовать меры по борьбе с беспорядками для предотвращения инфильтрации и повреждения забора, но она не должна использовать боевые патроны против невооруженных демонстрантов и убивать невинных гражданских", - добавила политик.

Напомним, что по данным министерства здравоохранения Газы количество палестинцев, погибших в результате противозаконных действий на границе сектора Газа с Израилем в ходе так называемого "марша миллионов", достигло 8 человек.

Кроме того, состоянием на 17.00 около 1100 протестующих пострадали в результате применения израильскими солдатами слезоточивого газа и резиновых пуль после эскалации насилия на границе. Также сообщается о случаях наличия у пострадавших огнестрельных ранений.
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