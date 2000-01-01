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Россия наносит ответный удар | Фото: Adam Jones/Wikipedia30.03 16:39   MIGnews.com

Россия наносит ответный удар

Москва приняла ответные меры на высылку российских дипломатов из западных стран из-за скандала с отравлением бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Как сообщает "Би-би-си", в пятницу, 30 марта, в министерство иностранных дел РФ вызвали послов тех стран, которые ранее объявили, что высылают российских дипломатов. Им заявили о принятии аналогичных мер в ответ.

На данный момент, сложно предположить, сколько именно европейских дипломатов покинет Россию, многие послы – в частности Хорватии, Швеции, Австралии и Канады – отказались как-либо это комментировать. Однако можно предполагать, что реакция Кремля будет зеркальной, так как пока что известно о высылке 4 польских дипломатов, 3 литовских, по 2 диппредставителея Италии и Нидерландов, а также по одному дипломату Латвии, Эстонии и Финляндии. Ровно столько же российских дипломатов ранее были высланы из этих стран.

Как отмечается, при этом посольства могут заменить высылаемых дипломатов, поскольку требование о сокращении численности дипломатических миссий Кремль не предъявлял ни одной стране, кроме Великобритании.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что страну должны покинуть 60 американских дипломатов – ровно столько же российских дипломатов ранее были высланы из США.
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