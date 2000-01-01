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Ольмерт не желает Нетаниягу оказаться в тюрьме | Фото: Ави Охайон, GPO30.03 16:14   MIGnews.com

Ольмерт не желает Нетаниягу оказаться в тюрьме

На фоне заведенных в его отношении уголовных расследований премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен подать в отставку, считает один из его предшественников Эхуд Ольмерт.

"Мое предложение Биньямину Нетаниягу – сделай то, что должен, чтобы сохранить достоинство и уважение к статусу израильского премьер-министра. Он должен поступать верно и основываясь на том, что ему, его семье и адвокатам известно о заведенных на него делах. Делать это следует таким образом, чтобы не ставить под угрозу достоинство - ни своей канцелярии, ни свое собственное как премьер-министра", - заявил он в интервью газете The Jerusalem Post.

Ольмерт отрицает слухи, что на фоне практически аналогичных обвинений его подтолкнули к отставке бывшие соратники по коалиции Эхуд Барак и Ципи Ливни.

"Я никогда не компрометировал статус премьер-министра. Когда я увидел, что обвинения против меня будут препятствовать моей работе, я подал в отставку. Меня не вынуждали. Для меня не было проблематично еще два года возглавлять стабильную коалицию. Но я решил, что не хочу оказаться в положении, когда расследования будут влиять на национальные интересы Израиля", - заверил экс-глава правительства.

В то же время Эхуд Ольмерт надеется, что действующего премьера не посадят в тюрьму, как его самого.

"У меня есть много мнений о Нетаниягу, не позволяющих смириться с его поступками, его решениями как премьер-министра и участием его семьи в вопросах государственного масштаба, но я не хочу, чтобы он пережил те боль, испытания и несчастья, через которые пришлось пройти мне", - утверждает бывший премьер.

Полная версия интервью будет опубликована в следующем выпуске JPost.

В "Ликуде" его заявления комментировать отказались, аргументировав это тем, что раньше Ольмерт заявлял прямо противоположные вещи.
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