30.03 11:43 MIGnews.com

Ципи Хотовели: мы переместим больше посольств в Иерусалим

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Заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели ("Ликуд") после окончания праздника Песах отправится в тур по различным странам, где она обсудит с иностранными властями возможность перемещения посольств западных держав из Тель-Авива в Иерусалим.Об этом она заявила в интервью Аруц Шева в пятницу, 30 марта.Она выразила надежду, что другие государства также присоединятся к США и переместят свои дипмиссии в Иерусалим."До сегодняшнего дня все посольства находились в Тель-Авиве. Суверенная держава должна выбирать свою столицу. Я надеюсь, что мои усилия принесут свои плоды, и мы увидим дополнительные флаги, развивающиеся в нашей столице", - резюмировала Хотовели.