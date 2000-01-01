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youtube30.03 11:43   MIGnews.com

Ципи Хотовели: мы переместим больше посольств в Иерусалим

Заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели ("Ликуд") после окончания праздника Песах отправится в тур по различным странам, где она обсудит с иностранными властями возможность перемещения посольств западных держав из Тель-Авива в Иерусалим.

Об этом она заявила в интервью Аруц Шева в пятницу, 30 марта.

Она выразила надежду, что другие государства также присоединятся к США и переместят свои дипмиссии в Иерусалим.

"До сегодняшнего дня все посольства находились в Тель-Авиве. Суверенная держава должна выбирать свою столицу. Я надеюсь, что мои усилия принесут свои плоды, и мы увидим дополнительные флаги, развивающиеся в нашей столице", - резюмировала Хотовели.
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