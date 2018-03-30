Турция отвергла предложение Макрона о диалоге с курдами
Турция не принимает предложение президента Франции Эммануэля Макрона о диалоге с "Сирийскими демократическими силами" (SDF) и возможном посредничестве Франции.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя президента Турции Ибрагим Калын.
На своей странице в Twitter он написал:
"Мы отвергаем далекий от серьезности подход относительно "диалога, контактов и посредничества" между Турцией и террористической структурой (SDF). Вместо того, чтобы делать шаги, которые приведут террористическую группировку к легализации, страны, которых мы считаем друзьями и союзниками, должны демонстрировать открытую и ясную позицию против любого терроризма. Различные названия не спрячут истинное лицо террористической организации".
По его словам, под названием SDF пытаются легализоваться члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и связанные с ними силы самообороны сирийских курдов.
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 29 марта, встретился с делегацией "Сирийских демократических сил" (SDF).
Французский лидер заявил о поддержке курдов со стороны Парижа, в частности, для стабилизации ситуации на северо-востоке страны.