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flickr/bareknuckleyellow30.03 10:58   MIGnews.com

Турция отвергла предложение Макрона о диалоге с курдами

Турция не принимает предложение президента Франции Эммануэля Макрона о диалоге с "Сирийскими демократическими силами" (SDF) и возможном посредничестве Франции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя президента Турции Ибрагим Калын.

На своей странице в Twitter он написал:

"Мы отвергаем далекий от серьезности подход относительно "диалога, контактов и посредничества" между Турцией и террористической структурой (SDF). Вместо того, чтобы делать шаги, которые приведут террористическую группировку к легализации, страны, которых мы считаем друзьями и союзниками, должны демонстрировать открытую и ясную позицию против любого терроризма. Различные названия не спрячут истинное лицо террористической организации".

По его словам, под названием SDF пытаются легализоваться члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и связанные с ними силы самообороны сирийских курдов.

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 29 марта, встретился с делегацией "Сирийских демократических сил" (SDF).

Французский лидер заявил о поддержке курдов со стороны Парижа, в частности, для стабилизации ситуации на северо-востоке страны.
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