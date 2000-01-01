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Израиль: скандальное дело о муже 7 жен и отце 56 детей 30.03 09:12   MIGnews.com

Израиль: скандальное дело о муже 7 жен и отце 56 детей

Суд по делам семьи в Беэр-Шеве отказал бедуину из Негева, женатому на нескольких палестинских женщинах, в предоставлении легального статуса трем его детям.

В решении суда вице-президент суда, Алон Гавинсон подверг резкой критике “систематические ошибки и просчеты государства”, которые привели к настоящей эпидемии полигамии среди представителей арабской общины Израиля.

Главный сюрприз полигамии в том, что это - современный феномен, несмотря на то, что описан и разрешен в Библии и в Коране. В последние годы зарегистрирован постоянный рост полигамных браков. С началом процесса урбанизации бедуинов, полигамия превратилась из маргинального феномена в эпидемию. Сегодня до 50% браков - полигамные. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Израиль. Зараза бедуинской полигамии".

Гавинсон указал, что власти либо активно поощряют позорный феномен, либо закрывают глаза на него, в то время как суды “абсурдным образом и ненамеренно превращаются в фактор, способствующий распространению полигамии”.

В сентябре прошлого года отец, вместе с двумя из его четырех палестинских жен, подал петицию о предоставлении легального статуса трем его детям.

Отец, 54-летний гражданин Израиля, за свою жизнь был женат на семи женщинах. Под его именем в регистрах МВД зарегистрированы 48 детей. Во время судебного разбирательства в январе этого года стало ясно, что существует несоответствие между официальными записями и реалиями. Кроме трех детей, в пользу которых была подана петиция, есть еще три, которыми отец заниматься отказывается.

Представитель генеральной прокуратуры потребовал дополнительного расследования с тем, чтобы выяснить, каково семейное положение бедуина в реальности.

Только после специального запроса судьи Гавинсона выяснилось, что две бывшие жены бедуина были израильскими гражданками, одна жена имела статус постоянного резидента, а четыре нынешних палестинских жены живут в Негеве без всякого статуса.

Гавинсон указал на то, что так называемый “шариатский развод”, признаваемый всеми исламскими религиозными судами, значительно усложняет работу израильской правоохранительной системы. По традиции шариатского развода, мужчине достаточно в присутствии двух свидетелей сказать три раза “Я с тобой развожусь” - или, в более современной версии, просто послать ей sms, и брак считается расторгнутым.

Гавинсон подверг резкой критике nо, каким образом эти дела ведутся в израильских судах, и каким образом платежи от Института Национального Страхования (Битуах Леуми) переводятся таким семьям. Гавинсон написал в своем решение: “Рост полигамии побуждает к пересмотру существующих практик в судах. Я не забыл о последствиях моего решения по этому делу для указанных несовершеннолетних, но они не являются сторонами в иске, и я продолжу борьбу против этого неприемлемого феномена”.
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