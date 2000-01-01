30.03 12:55 MIGnews.com

Прокуратура добивается ареста Пак Кын Хе

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Южнокорейская прокуратура настаивает на аресте экс-президента страныВ Сеуле в эти минуты продолжается заседание суда по делу бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Прокуратура добивается ее ареста. У следствия есть данные, что экс-глава государства скрывала улики, доказывающие ее вину в коррупционной схеме.Главной фигуранткой этой истории выступает Цой Сун Силь — близкая подруга Пак Кын Хе, напоминает телеканал "Россия 24". Ей уже предъявлены обвинения в вымогательстве около 70-ти миллионов долларов от крупнейших корейских компаний, а также во вмешательстве в политические процессы страны.