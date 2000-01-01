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YouTube 30.03 15:17   MIGnews.com

Сторонники и противники Brexit вышли на улицы городов

Несколько тысяч человек в Лондоне собрались, чтобы отметить начало процедуры выхода Королевства из состава ЕС. Митингующие взяли с собой флаги и, по традиции, отправились праздновать событие в ближайшие пабы.

Сторонники Brexit уверены, что теперь Соединенное Королевство заживет по-новому, не следуя указаниям из Брюсселя. В это же время на Даунинг стрит вышли сотни противников развода с Евросоюзом. Они нарядились под стать "безумному Шляпнику" — одному из главных героев "Алисы в Стране Чудес" и устроили импровизированное чаепитие. Тем самым сторонники Евросоюза хотели показать, что Brexit — абсурдное и необдуманное решение.

Против разделения Европы, но уже в более строгом, официальном тоне — говорили на Мальте. Туда приехал с визитом председатель Ерокомиссии Жан Клод Юнкер. По его словам, рано или поздно, Лондон будет сожалеть о принятом решении.

"К концу века из 10 миллиардов людей на планете, лишь 4 процента будут европейцами. Сейчас нам как никогда необходимо единство, а не разделение на маленькие группы. Как я уже говорил, это печальное событие для Европы. Рано или поздно, Великобритания будет сожалеть о принятом решении", — отметил Жан-Клод Юнкер.

Митинг против Brexit прошел также в Северной Ирландии. Около тысячи демонстрантов собрались в центре Белфаста. Люди говорят, что Brexit негативно повлияет на отношения с Дублином. Жители опасаются, что на границу вернётся старая таможня и жителям станет сложнее навещать знакомых и родственников с соседнем государстве.
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