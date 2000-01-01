Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Яалон: Ривлин не прошел бы в сегодняшний `Ликуд` 30.03 08:57   MIGnews.com

Яалон: Ривлин не прошел бы в сегодняшний "Ликуд"

За последние 7 лет партия Биньямина Нетаниягу "Ликуд" так сильно накренилась вправо, что президент Реувен Ривлин, который одно время был ее лидером, сегодня в нее даже не попал бы. Такое заявление экс-министр обороны Израиля Моше Яалон сделал 29 марта на радио Коль Хай, вновь обрушившись на свою бывшую политическую силу со шквалом критики.

"Я не жалею, что присоединился к движению "Ликуд". В "Ликуде", к которому я присоединился в 2009 году, верховенство права соблюдалось без проволочек. Что изменилось с тех пор? А то, что, если бы президент Реувен Ривлин баллотировался на праймериз "Ликуда", он бы не прошел. Еврейский и демократический статус государства был поврежден", - заявил он.

Поэтому экс-министр утверждает, что он решил пойти другим путем и создать собственную политическую партию.

"Есть много замечательных людей, которые собираются присоединиться ко мне на выборах в Кнессет. Я встречаюсь с новыми людьми до трех раз в день. Никаких газет и телеканалов. Мой способ знакомства с людьми – хочешь сделать это, сделать лично", - добавил Яалон.

Впрочем, как уже сообщалось, у социологов для него есть не самые хорошие новости – пока что, согласно опросам, его партия не проходит в парламент.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:12
Израиль: скандальное дело о муже 7 жен и отце 56 детей
08:16
Министр Кац: мы можем работать с арабами ради мира
08:13
Хайфа Химикалим требует вновь наполнить хранилище аммония
08:02
Турция сообщила об "успешном окончании" войны против ISIS
07:45
ХАМАС угрожает убить Либермана и Эрдана. Видео
07:17
Участник линча в Рамалле освобожден из тюрьмы
07:14
Нетаниягу урезал финансирование ООН на $2 млн
06:18
Из-за Трампа: бесплатные планшеты для пассажиров Etihad
05:33
Брэд Питт хочет помириться с Анджелиной Джоли
04:45
Названы самые затратные в производстве продукты
03:53
Джорджа Майкла похоронили через 3 месяца после смерти
02:35
Муж Дженнифер Энистон изменяет ей с 28-летней
01:20
Ученые выяснили, как кошки на самом деле относятся к людям
23:29
Латвийский депутат отказался ездить в лифте назло России
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus