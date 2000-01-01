Яалон: Ривлин не прошел бы в сегодняшний "Ликуд"

За последние 7 лет партия Биньямина Нетаниягу "Ликуд" так сильно накренилась вправо, что президент Реувен Ривлин, который одно время был ее лидером, сегодня в нее даже не попал бы. Такое заявление экс-министр обороны Израиля Моше Яалон сделал 29 марта на радио Коль Хай, вновь обрушившись на свою бывшую политическую силу со шквалом критики.
"Я не жалею, что присоединился к движению "Ликуд". В "Ликуде", к которому я присоединился в 2009 году, верховенство права соблюдалось без проволочек. Что изменилось с тех пор? А то, что, если бы президент Реувен Ривлин баллотировался на праймериз "Ликуда", он бы не прошел. Еврейский и демократический статус государства был поврежден", - заявил он.
Поэтому экс-министр утверждает, что он решил пойти другим путем и создать собственную политическую партию.
"Есть много замечательных людей, которые собираются присоединиться ко мне на выборах в Кнессет. Я встречаюсь с новыми людьми до трех раз в день. Никаких газет и телеканалов. Мой способ знакомства с людьми – хочешь сделать это, сделать лично", - добавил Яалон.