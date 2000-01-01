30.03 08:13 MIGnews.com

Хайфа Химикалим требует вновь наполнить хранилище аммония

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Компания Хайфа Химикали обратилась в Верховный суд с требованием пересмотра решения суда Хайфы, потребовавшего от нее выкачать аммоний из хранилища, расположенного в бухте Хайфы.Суд по административным делам в Хайфе запретил использование хранилища. Судья Верховного Суда Ури Шохам, однако, принял петицию Хайфа Химикалим и назначил пересмотр дела, для чего должен быть назначен комитет из трех судей.Между тем, Хайфа Химикалим обратилась в министерство защиты природы с требованием разрешить ей вновь наполнить хранилище аммонием. Корабль с аммонием должен прибыть в Хайфу в ближайшее время. Министерство должно дать свой ответ до вечера 30 марта.