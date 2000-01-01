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Турция сообщила об `успешном окончании` войны против ISIS 30.03 08:02   MIGnews.com

Турция сообщила об "успешном окончании" войны против ISIS

Национальный Совет Безопасности Турции сообщил об “успешном окончании” операции “Щит Евфрата”.

В заявлении Совета говорится: “Операция Щит Евфрата, начатая с тем, чтобы обеспечить безопасность наших границ, предотвратить угрозы ISIS и атаки на территории нашей страны, предоставить возможность нашим сирийским братьям вернуться в свои дома для того, чтобы жить в мире и безопасности , успешно завершена”.

Турецкая газета Hurriyet напоминает, что “Щит Евфрата” начался 24 августа 2016 года с целью “очистить границу от террористов ISIS и PYD (сирийских курдов)”.

В ходе операции “были убиты тысячи боевиков”. Турция также признает, что в Сирии были убиты 50 ее военнослужащих.

В то же время, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым предупредил, что новая военная кампания “может быть инициирована, в случае возникновения необходимости”.
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