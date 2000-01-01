31.03 04:32 MIGnews.com

Турция и США обсудили совместную борьбу против ISIS

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент Турции Тайип Эрдоган подчеркнул важность работы с "правильными и легитимными" субъектами в борьбе с терроризмом во время встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщили источники в аппарате Эрдогана в четверг, 30 марта.По словам источников, на встрече в Анкаре Тиллерсон и Эрдоган обсудили возможные совместные шаги против террористических группировок в Ираке и Сирии, прежде всего "Исламского Государства", также известной как ISIS.Турция была возмущена поддержкой США курдской милиции YPG, которую Анкара считает враждебной силой в борьбе против "Исламского Государства" в северной Сирии.Эрдоган также обсудил с Тиллорсоном экстрадицию Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Анкарой в организации неудачного путча в июле прошлого года, сообщили источники.