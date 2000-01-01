30.03 20:27 MIGnews.com

США: "Мир между Израилем и ПА отразится на всех"

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Специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по международным переговорам Джейсон Гринблатт заявил арабским министрам иностранных дел на арабском саммите в Иордании, что Трамп привержен достижению мирного соглашения между Израилем и палестинцами, и что такое соглашение "отразится" на всем Ближнем Востоке и мире.Гринблатт, который участвовал в официальном визите США на саммите в Иорданском курортном городке Свайме, хотя и был "наблюдателем", встретился с министрами иностранных дел Иордании, Египта и Катара в кулуарах конференции, а также с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом.В ходе этих встреч Гринблатт подчеркнул "личную заинтересованность" Трампа в израильско-палестинском мирном соглашении и "подчеркнул важную роль региональных партнеров в достижении мира", говорится в заявлении посольства США в Иордании.Гринблатт также сказал, что он "прибыл в регион не для того, чтобы навязывать идеи или мирные планы другим", а чтобы услышать идеи региональных заинтересованных сторон и ту роль, которую они "могут играть в стремлении к миру", одновременно подтверждая также веру США в то, что мирное соглашение может быть достигнуто только путем прямых двусторонних переговоров между Израилем и палестинцами.Посланник Трампа на Ближнем Востоке "призвал избегать бесполезной публичной риторики, которая только препятствует прогрессу на пути к миру"."На своих встречах г-н Гринблатт сосредоточился на том, как можно добиться ощутимого прогресса в продвижении мира на Ближнем Востоке, включая всеобъемлющее соглашение между израильтянами и палестинцами", - говорится в заявлении. "Он подтвердил личную заинтересованность Трампа в достижении мирного соглашения между Израилем и палестинцами и его убежденность в том, что такое мирное соглашение не только возможно, но и положительно отразится на всем регионе и мире".В заявлении посольства США не упоминается о решении о двух государствах, которое администрация Трампа еще не обязалась прямо выполнять, несмотря на то, что это была давняя установка внешней политики США.Гринблатт вернулся на Ближний Восток в начале этой недели после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и председателем ПА Махмудом Аббасом две недели назад, пытаясь начать длительные мирные переговоры.Несмотря на региональные беспорядки и продолжающиеся войны в Сирии, Ираке, Ливии и Йемене, которые противопоставили членов Лиги арабских государств друг против друга, участники Саммита арабских стран использовали конференцию для проецирования образа единства, подчеркнув "послание мира" и поддержку решения о двух государствах.Король Иордании Абдалла, принимавший саммит, заявил, что мир на Ближнем Востоке невозможен без разрешения израильско-палестинского конфликта."Не может быть мира и стабильности в регионе без справедливого и всеобъемлющего решения палестинского вопроса, основного вопроса Ближнего Востока, основанного на решении о двух государствах", - сказал он."Продолжение Израилем расширения поселений ... подрывает шансы на мир", - сказал Абдалла.К нему присоединились ряд глав ведущих арабских государств, в том числе саудовский король Салман бен Абдель Азиз, эмир Катара шейх Хамад бен Халифа Аль Тани и президент Египта Абдул Фатх А-Сисси, которые заявили, что это единственное жизнеспособное решение израильско-палестинского конфликта.