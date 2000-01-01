Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Фотограф: Хаим Цах 30.03 20:49   MIGnews.com

Состоялась встреча Нетаниягу и президента Словакии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился в четверг, 30 марта, в Иерусалиме с президентом Словакии Андреем Киской.

В начале встречи премьер-министр Биньямин Нетаниягу приветствовал президента Словакии, сказав: "Вы друг, и я надеюсь, что ваш визит укрепит нашу дружбу и сотрудничество между нами, в меняющемся мире, в котором у нас есть так много общих ценностей и интересов. Перед нами открываются возможности, а не только проблемы, и я с нетерпением жду, чтобы обсудить это с вами".

Президент Словакии Андрей Киска сказал, что он был "очень рад, что 17 лет спустя президент Словакии снова посещает эту страну, потому что мы не только партнеры, но также друзья, и это очень важно. Мы знаем, что мир сегодня сложен, и друзья должны держаться вместе".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:20
Боевики ISIS ответственны за двойной теракт в Дамаске
19:56
Германия депортировала 10 потенциальных террористов
19:22
Суд оправдал мужчину, обвиняемого в изнасиловании дочери
18:55
В Италии арестованы пособники ISIS из Косово
18:23
Саакашвили дважды оконфузился на конгрессе на Мальте
17:54
Путин: "У России много друзей в США"
17:36
Офицера МАГАВа обвинили в попытке изнасилования солдатки
16:52
Найдена телеграмма Гиммлера великому муфтию Иерусалима
16:23
В Израиле снова дешевеет бензин
16:19
Нетаниягу и Кахлон приняли компромиссный план
15:57
Сторонники и противники Brexit вышли на улицы городов
15:39
То, о чем не хочет говорить ЦАХАЛ
15:12
Российские ВВС под контролем Ирана?
14:34
ЦАХАЛ извинился перед семьей жертв линча в Рамалле
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus