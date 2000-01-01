30.03 20:49 MIGnews.com

Состоялась встреча Нетаниягу и президента Словакии

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился в четверг, 30 марта, в Иерусалиме с президентом Словакии Андреем Киской.В начале встречи премьер-министр Биньямин Нетаниягу приветствовал президента Словакии, сказав: "Вы друг, и я надеюсь, что ваш визит укрепит нашу дружбу и сотрудничество между нами, в меняющемся мире, в котором у нас есть так много общих ценностей и интересов. Перед нами открываются возможности, а не только проблемы, и я с нетерпением жду, чтобы обсудить это с вами".Президент Словакии Андрей Киска сказал, что он был "очень рад, что 17 лет спустя президент Словакии снова посещает эту страну, потому что мы не только партнеры, но также друзья, и это очень важно. Мы знаем, что мир сегодня сложен, и друзья должны держаться вместе".