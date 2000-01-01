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flickr 30.03 17:54   MIGnews.com

Путин: "У России много друзей в США"

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, 30 марта, что его страна имеет много друзей в Соединенных Штатах и что ее неспокойные отношения с Вашингтоном в какой-то момент вернутся на круги своя.

Владимир Путин отрицал, что Россия вмешивалась в прошлогодние президентские выборы в США, и сказал, что контакты российских дипломатов в Соединенных Штатах были лишь частью их повседневной работы.

Утверждения об обратном были "ложею" и "провокациями", подчеркнул президент РФ.

Ранее основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж рассказал американским журналистам, что Белый дом обвиняет Россию во вмешательстве в выборы президента США, чтобы посеять сомнения в легитимности правительства Дональда Трампа.

Напомним, что США выслали 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает эти действия как провокационные и направленные на подрыв двусторонних отношений. Россия в ответ не высылала американских дипломатов.
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