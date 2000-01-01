30.03 17:21 MIGnews.com

Британия: "Критика действий Израиля в Сирии - абсурд"

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выступил против "абсолютно абсурдной" критики ООН в адрес Израиля за атаку "Хизбаллы" в Сирии.После того, как на прошлой неделе Великобритания заявила, что проголосует против всех резолюций касательно израильских действиях на Голанских высотах, территории Иудеи и Самарии и в секторе Газа, если Совет по правам человека не прекратит свои антиизраильские настроения, Джонсон заявил, что "абсурдно" осуждать Израиль, "когда, в конце концов, в этом регионе Сирии мы видели самое ужасное варварство режима Асада", как пишет The Guardian.Одна из резолюций, принятых на прошлой неделе Советом, осудила предполагаемые нарушения прав человека Израилем на Голанских высотах, но не упомянула о гражданской войне, которая бушует по соседству в Сирии последние шесть лет.Джонсон далее заявил, что он выступает против бойкота израильских товаров, произведенных на территории Иудеи и Самарии или Голанских высотах.Британия заявила ООН, что поддерживает решение о двух государствах, но назвала "неприемлемой модель предвзятости" Совета по правам человека, которая наносит ущерб достижению этой цели."Израиль – государство с населением в восемь миллионов человек в мире, насчитывающем семь миллиардов человек. Однако с момента своего создания Совет по правам человека принял 135 резолюций по конкретным странам; 68 из которых были против Израиля. Правосудие слепо и беспристрастно. Израиль - единственная страна, которая постоянно находится на повестке дня Совета по правам человека", - заявила Великобритания.В понедельник посол США в Организации Объединенных Наций Никки Хейли обещала новую эру в мировом сообществе, в которой Америка является недвусмысленным союзником Израиля, а любая другая страна, стоящая на пути, почувствует на себе гнев США.Также Хейли пообещала, что США больше никогда не позволят СБ ООН принимать антиизраильские резолюции, что было допущено экс-президентом США Бараком Обамой."Когда Резолюция 2334 прошла и США воздержались, вся страна почувствовала удар в живот", - подчеркнула посол США в ООН.