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flickr/Prime Minister of Israel 30.03 16:19   MIGnews.com

Нетаниягу и Кахлон приняли компромиссный план

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр финансов Моше Кахлон приняли компромиссный план, разработанный генеральным директором министерства финансов Шаем Бабадом и генеральным директором министерства связи Момо Фильбером при поддержке министров Ярива Левина и Цахи Анегби.

Основные пункты плана:
Общественное вещание начнет свою новую жизнь с началом работы корпорации общественного телевещания и новостной корпорации. С этой целью будет создано отдельная корпорация новостей и актуальных событий наподобие новостных агентств коммерческих телеканалов.
Порядок определения состава руководства корпорации и контролирующего его совета аналогичен порядку, закрепленному в законодательстве в отношении корпорации "Кан".
Структура, ставки, заработные платы нового новостного агентства будут такими же, как в отделе новостей корпорации.
Минфин сформулирует пенсионные соглашения для сотрудников Управления теле- и радиовещания, которые не перейдут работать в новостном агентстве, а также для сотрудников корпорации, которые не войдут в его состав. Данные соглашения будут формироваться в рамках бюджета.
Замороженный закон о контроле СМИ на данном этапе продвигаться не будет.

План получил одобрение юридического советника правительства и его сотрудников. С целью закрепления соглашения на законодательном уровне и по просьбе юридического советника начало вещания новой корпорации отложено на две недели.

Исполняющий обязанности министра связи, находящийся за границей, получал отчеты о ходе переговоров и формулирования компромиссного соглашения.
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