31.03 06:34 MIGnews.com

Малиновская проверила условия работы охранников "Сороки"

пресс-секретарь партии НДИ Михаил Фейгин

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Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлия Малиновская в ходе визита в Беэр-Шеву посетила медицинский центр "Сорока", с тем чтобы на месте проверить, в каких условиях приходится трудиться работникам охраны.В июле прошлого года состоялось заседание комиссии Кнессета по обращениям граждан, на котором обсуждались жалобы охранников больницы «Сорока» на условия, в которых они вынуждены работать. Это заседание было проведено вследствие множества жалоб охранников больницы на невыносимые условия их труда – без навесов и воды в зной, без отопления и теплой одежды в холод, им запрещался доступ в столовую и приходилось выстаивать смены буквально впроголодь. В ходе заседания администрация больничной кассы "Клалит" обязалась должным образом упорядочить условия работы 600 охранников подведомственных кассе медицинских учреждений.Юлия Малиновская, которая совсем недавно провела в окончательном чтении закон о приведении в соответствие элементарными требованиями физических условий труда сторожей и охранников, по завершении инспекционной поездки сказала:"Я была рада убедиться в том, что в условиях труда охранников больницы «Сорока» произошли реальные изменения к лучшему, и их рабочие места приведены в соответствие с элементарным требованиям. Мы не могли мириться с тем, что эти люди были вынуждены работать в нечеловеческих условиях, что причиняло непоправимый вред их здоровью и унижало их человеческое достоинство. В ходе посещения больницы я убедилась, что большая часть их рабочих мест приведена в порядок, там обеспечена защита от солнца и дождя, установлены кондиционеры, у них теперь есть комната отдыха, им предоставляется спецодежда. Изменилось к лучшему и само отношение к этим работникам. Медицинский центр «Сорока» и больничная касса «Клалит» должны послужить примером всем работодателям. Поезд уже тронулся, не надо ждать сентября, когда мой Закон начнет действовать, и, соответственно, к недобросовестным работодателям начнут применяться серьезные санкции. Надо позаботиться об улучшении условий труда охранников уже сейчас".