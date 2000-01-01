30.03 15:39 MIGnews.com

То, о чем не хочет говорить ЦАХАЛ

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Аруц Шева сообщает о том, что на конференции Ассоциации Физиотерапевтов Израиля были озвучены данные о влиянии службы в боевых частях на состояние здоровья девушек.По данным канала, бывшие офицеры ЦАХАЛа - светские и религиозные работают над тем, чтобы общественности стали известны эти сведения.По сведениям Аруц Шева 30% девушек , служащих в боевых частях, страдают от опущения тазовых органов. 7% страдают от синдромов, связанных с недостатком гигиены в условиях отсутствия частного пространства. Риск физических травм среди девушке в боевых подразделениях в два раза превышает риск среди юношей.На конференции физиотерапевтов выступил главный врач ЦАХАЛа, бригадный генерал Дуду Даган, и он сказал следующее: “То что мы делаем в качестве армии - снижаем уровень нагрузки и тренировок, с тем, чтобы подогнать их под женские возможности, и сократить риск травм”.Даган также заявил, что так называемая “американская модель”, в которой стандарты для женщин в боевых подразделениях ничем не отличается от стандартов для мужчин “провалилась: Генерал сказал: “Американская модель провалилась. мы в армии это знаем, и сама американская армия это признает. Они признали , что им не удалось интегрировать в армию женщин”.По словам доктора Орена Шварца, главы Реабилитационного Центра УАХАЛа, до трети призывниц страдают анемией, что резко увеличивает риски травм и повреждений.На прошлой неделе организация ветеранов ЦАХАЛа “Братья по Оружию” начала кампанию против службы женщин в смешанных подразделениях, указывая на то, что принцип совместной службы женщин и мужчин подрывает боеготовность ЦАХАЛа.