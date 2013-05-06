ВВС ЦАХАЛа отрабатывают действия против С-300

Самолеты ВВС ЦАХАЛа в настоящее время участвуют в масштабных учениях на территории Греции. В учениях также принимают участие военно-воздушные силы США, Греции, Италии и ОАЭ.
По информации второго канала израильского ТВ, речь идет об уникальных учениях, цель которых - отработка маневров против продвинутых зенитных ракетных систем, уже находящихся на вооружении Ирана и Сирии.
В фокусе учений - российские зенитно-ракетные комплексы, в первую очередь, С-300, которые в последнее время появились и в Иране, и в Сирии.
Все страны, принимающие участие в учениях, оперируют в воздушном пространстве Ближнего Востока и сталкиваются с зенитными системами российского производства, разбросанными по региону.
Израильский источник в военно-политическом истеблишменте заявил: “Способность и возможность обучаться против подобных систем позволяет выявить слабые точки, усилить эффективное маневрирование и развивает способность справиться с будущими вызовами”.
Представитель ВВС США Джордж Энтони заявил: “Мы практикуемся в выполнении совместных задач в тех областях, где раньше мы этого не делали. Это похоже на то, как вы учитесь оперировать в незнакомом районе. Это очень важно для обучения и практики пилотов”.
В учениях принимают участие 49 боевых самолетов из Греции, 12 из Соединенных Штатов, 20 из Израиля, 4 из Италии и 6 из ОАЭ.