30.03 13:08 MIGnews.com

Депутатам запретят путешествовать на деньги BDS

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Израильским парламентариям могут запретить путешествовать за границей на средства, полученные из источников, поддерживающих бойкот Еврейского государства и израильских поселений в Иудее и Самарии. О намерении добиваться соответствующих изменений в моральном кодексе депутатов Кнессета объявил председатель комиссии по государственному контролю Йоав Киш (Ликуд).В частности, он предлагает комиссии по этике Кнессета запрещать депутатам выезжать за границу, если сторона, финансирующая поездку "призывает к бойкоту Израиля или израильских товаров за то, что они израильские, к бойкоту израильских учреждений или районов, находящихся под их контролем (в частности поселения), что может нанести экономический, культурный или научный ущерб".Стоит отметить, что для начала комиссия по этике должна одобрить соответствующие изменения в моральном кодексе поведения депутатов Кнессета.Член "Сионистского лагеря" Айелет Нахмаис-Вербин уже призвала спикера Кнессета Юлия Эдельштейна отложить обсуждение инициативы."Я хотела бы опротестовать тот факт, что обсуждение этического значения состоится во время перерыва. Складывается впечатление, что Кнессет очень раздроблен и обеспокоен законодательной реформой, поэтому обсуждение должно пройти в соответствующей манере. Я бы посвятила для рассмотрения этого вопроса депутатами целый день", - цитирует ее "Гаарец".