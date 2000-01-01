30.03 12:42 MIGnews.com

Британия будет должна Евросоюзу миллиарды после Brexit

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Великобритания должна будет платить десятки миллиардов евро взносов, предусмотренных бюджетом Евросоюза как до, так и после выхода из ЕС. Об этом в интервью итальянской газета la Repubblica заявил председатель Европарламента Антонио Таяни.Как говорит Таяни, речь идет об обязательствах взятых на себя британским правительством "вплоть до 2020 года). При этом он предупреждает, что если Лондон и Брюссель не смогут достичь консенсуса и Британия покинет содружество несогласованно, отношения ЕС с Великобританией будут строится, как с любой третьей страной, включая пошлины на ввоз товаров.В частности он отмечает, что без заключения комплексного соглашения британские финансовые институты не смогу получить разрешение для работы в ЕС, которое выдает Еврокомиссия - по аналогии со швейцарскими банками. Помимо того оно должно включать и конкретику в отношении вопросов борьбы с терроризмом и в области обороны.