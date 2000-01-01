30.03 12:15 MIGnews.com

Нетаниягу и Кахлон договорились о судьбе корпорации "Кан"

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После нескольких недель спекуляций в прессе о неизбежности развала коалиции и новых выборов, пяти официальных встреч между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром финансов Моше Кахлоном достигнут компромисс по судьбе телерадиовещательнйо корпорации Кан.Согласно условиям компромисса, корпорация начнет вещание - но не 30 апреля, а несколькими неделями позже, в конце мая.В рамках компромисса, подразделение новостей корпорации будет считаться частью корпорации, но действовать и управляться совершенно отдельно от нее. Работниками этого образования будут нынешние сотрудники израильского управления телерадиовещания и корпорации “Кан”.Также оговорено создание специальной комиссии во главе с судьей, которая выберет членов дирекции “Кан”.Пятая встреча между Кахлоном и Нетаниягу прошла минувшей ночью. В ней принимали участие юридический советник правительства Авихай Мандельблитт и люди его команды. Многими наблюдателями это было воспринято в качестве положительного сигнала и того, что компромисс достижим и близок.