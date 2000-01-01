30.03 12:18 MIGnews.com

Тали Плоскова в тройке самых социальных депутатов

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По итогам зимней сессии Кнессета организация "Мишмар эзрахи" (Общественный дозор), опубликовала свой социальный индекс – степень вовлеченности депутатов в продвижении социальных законопроектов. Социальные вопросы постоянно находятся в центре внимания общественности, и индекс "Мишмар эзрахи" показывает, кто из депутатов действительно работает над продвижением социальных законопроектов, а кто уделяет этому вопросу меньшее внимание. Организация фиксирует все выдвигаемые на рассмотрение Кнессета законопроекты, касающиеся социально-экономических вопросов и проверяет, как именно депутаты голосовали по ним.Среди наиболее социальных депутатов от оппозиции впервые лидирующую позицию заняла Став Шафир из "Сионистского лагеря", а бывший и постоянный лидер списка, депутат Ицик Шмули из той же партии, опустился на третью позицию. Второе место занимает депутат Дов Ханин из "Объединённого списка".Среди депутатов от коалиции первые пять мест занимают депутаты от партии "Кулану", при этом на втором месте, уже второй раз подряд, расположилась русскоязычный депутат Тали Плоскова. На первом месте депутат Мейрав Бен Ари, на третьем Амрам Хасон, на четвертом — глава парламентской фракции "Кулану" Рои Фолькман и на пятом месте находится министр строительства Йоав Галант.Самой активной фракцией в голосовании по социальным законопроектам является "Мерец", за ней расположился "Объединённый список", на третьем месте "Сионистский Лагерь" и затем "Еш Атид".Что касается русскоязычных депутатов, то от коалиции (как уже упоминалось) на втором месте находится Тали Плоскова (Кулану), министр абсорбции Софа Ландвер (НДИ) расположилась на 21 месте, Юлия Малиновски (НДИ) на 47, Роберт Илатов (НДИ) на 51. Среди депутатов от оппозиции Ксения Светлова (Сионистский Лагерь) находится на 28 месте, Константин Развозов (Еш Атид) занимает 40-ю строчку.