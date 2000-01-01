31.03 03:45 MIGnews.com

В Китае запретили носить "ненормальные бороды"

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Власти региона в Китае приняли несколько правил в рамках борьбы с экстремизмом. Накануне их одобрили парламентарии собрания народных представителей (СНП) Синьцзяна. Рекомендации начнут действовать с начала апреля.К примеру, на территории региона мужчинам запретили отпускать бороды "ненормальной" длины и формы, также людям не разрешают носить на себе вещи с атрибутикой экстремистских организаций. Строгий запрет введен на одежду, полностью скрывающую лицо и тело. Гражданам в подобном облачении будут преграждать вход в общественный транспорт, пишет РИА Новости.Помимо этого в субъекте запретили заниматься продвижением экстремистской идеологии и посягать на свободу вероисповедования других людей. Не разрешается печатать экстремистскую литературу и проводить религиозные свадебные обряды без соблюдения юридических формальностей.Замглавы постоянного комитета законодательного собрания Синьцзяна Дун Синьгуан отметил, что цель этих правил – не допустить распространения идей экстремистов в обществе.По данным китайской власти, именно в Синьцзяне располагается террористическая группа, которая вербует граждан и отправляет их воевать в Сирию и Ирак. Считается, что они связаны с международной группировкой "Аль-Каида".