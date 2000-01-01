Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












pixabay.com 31.03 03:45   MIGnews.com

В Китае запретили носить "ненормальные бороды"

Власти региона в Китае приняли несколько правил в рамках борьбы с экстремизмом. Накануне их одобрили парламентарии собрания народных представителей (СНП) Синьцзяна. Рекомендации начнут действовать с начала апреля.

К примеру, на территории региона мужчинам запретили отпускать бороды "ненормальной" длины и формы, также людям не разрешают носить на себе вещи с атрибутикой экстремистских организаций. Строгий запрет введен на одежду, полностью скрывающую лицо и тело. Гражданам в подобном облачении будут преграждать вход в общественный транспорт, пишет РИА Новости.

Помимо этого в субъекте запретили заниматься продвижением экстремистской идеологии и посягать на свободу вероисповедования других людей. Не разрешается печатать экстремистскую литературу и проводить религиозные свадебные обряды без соблюдения юридических формальностей.

Замглавы постоянного комитета законодательного собрания Синьцзяна Дун Синьгуан отметил, что цель этих правил – не допустить распространения идей экстремистов в обществе.

По данным китайской власти, именно в Синьцзяне располагается террористическая группа, которая вербует граждан и отправляет их воевать в Сирию и Ирак. Считается, что они связаны с международной группировкой "Аль-Каида".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:40
Ученые советуют парам пить алкоголь вместе
01:27
Из-за путаницы на "Оскаре" ужесточили правила вручения
00:16
ООН: 60% населения Украины живут за чертой бедности
23:44
90-летний ветеран войны решил стать женщиной
22:12
Полиция разминировала взрывчатку в Яффо: никто не пострадал
21:52
Француза судили за домогательство к цыпленку
21:20
Боевики ISIS ответственны за двойной теракт в Дамаске
20:49
Состоялась встреча Нетаниягу и президента Словакии
19:56
Германия депортировала 10 потенциальных террористов
19:22
Суд оправдал мужчину, обвиняемого в изнасиловании дочери
18:55
В Италии арестованы пособники ISIS из Косово
18:23
Саакашвили дважды оконфузился на конгрессе на Мальте
17:54
Путин: "У России много друзей в США"
17:36
Офицера МАГАВа обвинили в попытке изнасилования солдатки
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus