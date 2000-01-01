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Фийон - за жесткий контроль Франции за исламом | Фото: European People's Party/Flickr30.03 11:28   MIGnews.com

Фийон - за жесткий контроль Франции за исламом

Франция нуждается в жестком государственном контроле над исламом, считает кандидат в президенты Четвертой республики от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон.

"Я считаю совершенно необходимым, чтобы во Франции был установлен строгий контроль государства над мусульманской религией и зарубежном финансированием центров ислама и подготовки имамов. Усиление интегристских тенденций стало серьезной проблемой ислама и это наносит удар по традициям европейского региона", - сказал кандидат в президенты Франции в интервью радиостанции RTL.

Фийон также напомнил, что контроль над религией "не является чем-то необычным" для его страны.

"Во Франции власти уже принимали меры к тому, чтобы заставить католиков уважать ценности Французской Республики, а также другие религии. В частности, с этой целью в 19 веке Наполеон Бонапарт создал во Франции Консисторию, которая регулировала вопросы, относящиеся к иудаизму", - добавил он.
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