30.03 07:14 MIGnews.com

Нетаниягу урезал финансирование ООН на $2 млн

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Премьер-министр Израиля и по совместительству министр иностранных дел Биньямин Нетаниягу отдал МИДу распоряжение урезать 2 миллиона долларов, которые Израиль ежегодно перечисляет в поддержку ООН.Поводом к такому шагу послужило принятие одним из подразделений организации – Советом по правам человека – резолюции, враждебной по отношению к Еврейскому государству.Взамен сэкономленные средства пойдут на развитие проектов на поприще международного сотрудничества в виде инвестиций в развивающиеся государства, которые оказывают поддержку Израилю на международной арене, включая ту же ООН.Данная директива является частью кампании Израиля и его союзников – в первую очередь, США – по исправлению предвзятого отношения в ООН и ее подразделениях, которые перманентно осуждают Израиль, чем дискриминируют Еврейское государства.