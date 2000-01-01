Эрдоган: Россия не соблюдает соглашения по Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Россия якобы не выполняет свои обязательства по соглашениям, касающимся идлибской зоны деэскалации в Сирии. В своем выступлении турецкий лидер заявил, что в Идлибе в последнее время участились "нападения со стороны режима", который официально опирается на поддержку Москвы.
"Россия не выполняет соглашения", - заявил Эрдоган, добавив, что речь идет о договоренностях, достигнутых в ходе встреч в Астане и Сочи, пишет Reuters.
При этом МИД РФ заявил, что Москва привержена строгому выполнению взятых на себя обязательств по Идлибу.