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Эрдоган: Россия не соблюдает соглашения по Сирии 30.01 13:07   MIGnews.com

Эрдоган: Россия не соблюдает соглашения по Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Россия якобы не выполняет свои обязательства по соглашениям, касающимся идлибской зоны деэскалации в Сирии. В своем выступлении турецкий лидер заявил, что в Идлибе в последнее время участились "нападения со стороны режима", который официально опирается на поддержку Москвы.

"Россия не выполняет соглашения", - заявил Эрдоган, добавив, что речь идет о договоренностях, достигнутых в ходе встреч в Астане и Сочи, пишет Reuters.

При этом МИД РФ заявил, что Москва привержена строгому выполнению взятых на себя обязательств по Идлибу.


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